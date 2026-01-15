Papudinha: veja fotos e vídeo do presídio que receberá Jair Bolsonaro

247 - O 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) tem uma sala de Estado-Maior individual e exclusiva, com metragem de 12 metros quadrados (m²). O local onde Jair Bolsonaro (PL) ficará detido tem quarto com banheiro privativo, água, ar-condicionado, frigobar e televisão, além de oferecer banho de Sol diário e exclusivo.

O local tem, ainda, um médico da Polícia Federal de plantão 24 horas por dia. Também existe autorização para realização de fisioterapia, e visitas reservadas sem a presença dos demais presos.

No batalhão pode ser feita a realização de exames médicos particulares, como ultrassonografia. Há serviço de urgência (autorização para imediato transporte e internação, sem necessidade de autorização judicial).

Plano golpista

O STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão na investigação sobre a trama golpista. Ao todo, os ministros do Supremo anunciaram 29 condenações no inquérito.

Bolsonaro foi acusado de cinco crimes - golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça.

Veja o espaço que a Polícia Federal preparou para Bolsonaro na Papudinha. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes mandou o ex-presidente para o presídio. pic.twitter.com/mMi7ITuuAU — Brasil 247 (@brasil247) January 15, 2026





19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal. Foto: Divulgação

19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal. Foto: Divulgação