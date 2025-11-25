Para 41%, Congresso trava o desenvolvimento do Brasil, indica pesquisa CNT

247 - A mais recente Pesquisa CNT de Opinião revela um quadro amplamente negativo sobre o desempenho do Congresso Nacional. Os dados mostram que grande parte da população enxerga a atuação de deputados e senadores como um entrave para o avanço do país, segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). As informações têm como base a 166ª rodada da pesquisa, realizada entre 19 e 23 de novembro de 2025 .

De acordo com o estudo, 40,8% dos entrevistados avaliam que o Congresso Nacional atrapalha o desenvolvimento do Brasil, superando de forma significativa os 19,8% que creem que o parlamento contribui para o avanço nacional. A percepção negativa se repete em outros indicadores centrais: 37% classificam a atuação do Congresso como ruim ou péssima, enquanto apenas 17% a consideram positiva. A maioria, 39,7%, avalia o desempenho como regular, sinalizando desconfiança crescente em relação ao trabalho das duas Casas.

O levantamento também expõe a visão predominante de que o Congresso atua motivado por interesses distantes da sociedade. Segundo os dados, a população acredita que deputados e senadores trabalham sobretudo para partidos políticos (49,8%) e empresários (32,1%), enquanto apenas uma parcela reduzida vê o parlamento empenhado em defender os interesses da população geral (16,4%).

Outro ponto crítico é a avaliação sobre transparência. Para 38,6% dos entrevistados, o Congresso Nacional não é "nada transparente" no que diz respeito a votações, gastos e manejo de emendas. Outros 23,8% afirmam que o nível de transparência é baixo, enquanto somente 10,5% consideram que há transparência adequada. Essa leitura negativa ajuda a explicar a falta de confiança na instituição, que aparece entre as mais mal avaliadas no conjunto das analisadas pelo estudo.

Com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, a Pesquisa CNT mostra que o Congresso enfrenta um desgaste estrutural na opinião pública.