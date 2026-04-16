Paulo Henrique chefiava o BRB quando banco financiou R$ 5,9 milhões a Flávio Bolsonaro

247 - O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, preso nesta quinta-feira (16), comandava a instituição quando foi concedido um financiamento ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a compra de um imóvel de alto padrão em Brasília. Segundo o Metrópoles, a propriedade localizada no Lago Sul da capital federal foi adquirida em 2021 por R$ 5,9 milhões. Do total, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo BRB, em um contrato com previsão de pagamento em 360 parcelas.

O caso chegou à Justiça do Distrito Federal após questionamentos apresentados pela deputada Erika Kokay (PT), que apontou possível incompatibilidade entre a renda declarada pelo senador e o valor exigido para a concessão do crédito. De acordo com os dados apresentados, o parlamentar e sua esposa tinham renda conjunta de R$ 36,9 mil mensais, enquanto o simulador do próprio banco indicava a necessidade de renda mínima de R$ 46,8 mil para aprovação de financiamento nesse valor.

Durante a tramitação do processo, o financiamento foi quitado pelo senador em prazo inferior ao previsto no contrato. A dívida foi encerrada em três anos, apesar de ter sido originalmente estruturada para 30 anos. Em decisão proferida em julho de 2025, a 1ª Vara Cível de Brasília considerou que a operação foi realizada "conforme prática comercial regular".