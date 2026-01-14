PF sobre reunião entre Galípolo e Andrei Rodrigues: 'agenda institucional, com temas de interesse do Estado brasileiro'

247 - A Polícia Federal afirmou nesta quarta-feira (14) que o encontro realizado em Brasília entre o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, integra uma agenda institucional regular entre órgãos do Estado. A explicação foi divulgada pela própria PF em meio ao avanço das investigações sobre fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Segundo a Polícia Federal, a reunião teve como foco o fortalecimento do diálogo e da cooperação entre as instituições. “As autoridades reafirmaram a importância da cooperação e da integração entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a atuação conjunta em temas estratégicos de interesse do Estado brasileiro”, informou a corporação em publicação na rede social X.

O encontro aconteceu em um contexto no qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli autorizou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a fazer a análise de todo o material apreendido na investigação sobre suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição após surgirem suspeitas de fraude na comercialização de carteiras de crédito avaliadas em R$ 12,2 bilhões para o Banco de Brasília (BRB), instituição de controle público.

No mesmo período, o empresário Daniel Vorcaro foi detido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes financeiros associados ao banco. Dias depois, ele obteve liberdade por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Além de Vorcaro, outros quatro executivos da instituição também foram soltos, mediante o cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições impostas pela Justiça.

Nesta quarta-feira (14), a Polícia Federal deu início à segunda etapa da operação. Durante a ação, foram apreendidos veículos, relógios de luxo e outros bens de alto valor em endereços ligados a pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes atribuídas ao Banco Master.

A Operação Compliance Zero foi autorizada pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Além de Daniel Vorcaro, outros seis executivos vinculados ao banco são investigados por suposta fraude na negociação de papéis vendidos ao Banco de Brasília. As apurações seguem em andamento sob coordenação da Polícia Federal.



