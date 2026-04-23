PMs são mordidos por cães na residência de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar

247 - Policiais militares que acompanham o cumprimento de medidas judiciais em Brasília enfrentaram incidentes envolvendo animais na residência de Jair Bolsonaro. As ocorrências aconteceram durante atividades de monitoramento externo do local. Segundo informações publicadas pela coluna Na Mira, nesta quinta-feira (23), dois cães sem raça definida que permanecem soltos na propriedade atacaram agentes em ocasiões distintas. Os episódios ocorreram enquanto os policiais realizavam vigilância na área externa da casa.

As equipes de segurança atuam do lado de fora do imóvel e não acessam o interior da residência. A vigilância se divide entre a parte frontal e os fundos do terreno, onde também há presença de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela proteção de ex-presidentes.

Os ataques ocorreram em momentos diferentes, o que levou a relatos de preocupação entre os profissionais que cumprem a escala de acompanhamento.

Regras da prisão domiciliar

O cumprimento da prisão domiciliar segue protocolos definidos pelas autoridades. Entre as exigências estão a apresentação periódica ao oficial responsável pela equipe e a confirmação formal de presença em horários determinados.

Bolsonaro permanece em prisão domiciliar desde 27 de março, após receber alta hospitalar. A medida decorre de decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou o político a 27 anos de prisão no âmbito das investigações relacionadas à trama golpista.

O monitoramento segue ativo, com equipes posicionadas em diferentes pontos do imóvel para garantir o cumprimento das determinações judiciais.