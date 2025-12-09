Polícia Legislativa retira à força Glauber Braga da Mesa da Câmara

247 - Diante da possível cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, Glauber Braga (Psol-RJ) ocupou a mesa da presidência da Câmara em protesto, e desafiou o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) a prendê-lo.

O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) retirou o parlamentar da mesa à força após sua intervenção, enquanto deputados de esquerda tentaram impedir a ação.

Motta anunciou mais cedo em coletiva de imprensa que a cassação de Glauber Bragra irá ao plenário da Casa na quarta-feira (10) ou na quinta-feira (9).

“Não é razoável essa ofensiva golpista que estão tentando impor”, denunciou o parlamentar ao discursar na mesa da presidência.