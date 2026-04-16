"Preciso dele feliz", disse Vorcaro a corretora que iria pagar propina ao ex-presidente do BRB

247 - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou em conversa com uma corretora de imóveis que precisava ver o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, satisfeito durante tratativas envolvendo imóveis de alto padrão. As informações constam em apuração da Polícia Federal, informa o Metrópoles. Segundo a investigação, mensagens trocadas entre Vorcaro e Paulo Henrique indicam a realização de visitas a apartamentos de luxo em São Paulo, no contexto de negociações relacionadas à venda do Banco Master para o BRB.

De acordo com a decisão que embasou a prisão de Paulo Henrique nesta quinta-feira (16), houve uma estrutura paralela envolvendo "corrupção e ocultação patrimonial". O documento aponta que Vorcaro e o ex-dirigente teriam ajustado pagamento de vantagem indevida por meio de imóveis de alto padrão em São Paulo e no Distrito Federal, com valor estimado em R$ 146,5 milhões.

Conversas sobre imóveis de luxo

As investigações mostram que Paulo Henrique realizava visitas aos imóveis acompanhado da esposa. Em uma das mensagens, ele relatou: "Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência".

Após uma tentativa frustrada de visita a um dos apartamentos, Vorcaro orientou a corretora a resolver a situação e afirmou: "Preciso dele feliz. Reverte isso aí".

Em outro momento da conversa, Vorcaro questiona: "Por quê?". Paulo Henrique responde: "Hoje estava com a região toda fechada. Seria bom dar o parâmetro".

O diálogo segue com Vorcaro dizendo: "Ah tá. Esse outro é uma cobertura. Já pensando em trazer família". Na sequência, Paulo Henrique afirma: "Eu venho na frente mesmo e elas vêm depois. Boa". Vorcaro conclui: "Vale a pena ver".

As mensagens também tratam da definição de valores e escolha dos imóveis. Em um dos trechos, Paulo Henrique afirma: "Fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso. Apagando algumas mensagens".

Na continuidade, Vorcaro questiona: "Você diz casa Leopoldo, né? Cobertura que vc foi. Pq o heritage melhor que o Lafer, não?". Paulo Henrique responde: "Esse era enorme. A corretora nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor".

Operação e prisões

Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro foram presos pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16), no âmbito de investigação que apura irregularidades nas negociações entre o Banco Master e o BRB.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. As apurações indicam que os envolvidos teriam estruturado um esquema para viabilizar pagamento de propina por meio da aquisição de imóveis, incluindo quatro unidades em São Paulo e duas em Brasília.

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que os investigados atuaram para criar mecanismos paralelos de controle com o objetivo de contornar regras internas e procedimentos formais do BRB.