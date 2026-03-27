Prisão domiciliar de Bolsonaro gera tensão entre vizinhos no DF: 'acabou o sossego'

247 - A volta de Jair Bolsonaro (PL) à sua residência no Condomínio Solar de Brasília II, no Jardim Botânico, em Brasília, provocou reações imediatas entre moradores e reacendeu preocupações sobre a tranquilidade da região. Após permanecer 14 dias internado, ele retornou ao imóvel nesta sexta-feira (27) para cumprir prisão domiciliar, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

De acordo com a RedeTV!, a chegada do ex-mandatário intensificou debates entre vizinhos, especialmente diante da possibilidade de retomada de manifestações de apoiadores no entorno do condomínio.

Temor de aglomerações volta a crescer

Em grupos de mensagens entre moradores, parte dos condôminos demonstrou preocupação com o cenário. Um deles afirmou que o “sossego acabou”, enquanto outro relembrou episódios anteriores de mobilização no local: “Vai ter carro de som e velho chorando em cima da bandeira como antes”.

Há também relatos de receio de que o ambiente volte a registrar grande fluxo de pessoas, com impactos na rotina da vizinhança. Um dos participantes descreveu períodos anteriores como um “verdadeiro inferno”, em referência às aglomerações já registradas.

Apesar disso, alguns moradores adotaram tom mais leve ao comentar a situação. Entre as mensagens, houve menção à presença de Fabiano e Silva Leitão Duarte, conhecido como “TromPetista”. “O melhor é quando aquele cara que toca trompete aparece para fazer a trilha sonora”, diz um dos registros.

Regras mais rígidas e vigilância ampliada

Diante do cenário, a administração do condomínio adotou medidas para garantir o cumprimento das determinações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Um comunicado oficial foi enviado aos moradores com orientações rigorosas, incluindo a proibição de qualquer tipo de aglomeração em um raio de até 1 km da entrada do residencial.

O síndico informou que haverá reforço no monitoramento das áreas externas próximas aos limites da residência de Bolsonaro. A iniciativa busca evitar transtornos e assegurar o cumprimento das restrições judiciais.

Responsabilidade dos moradores é reforçada

O comunicado também alerta para a responsabilidade dos moradores quanto ao controle de visitantes. Segundo a administração, qualquer descumprimento das normas pode gerar consequências imediatas.

“Informo aos nossos moradores que observem com o máximo cuidado a rotina de entrada e saída dos seus visitantes, pois a determinação do senhor ministro do STF é clara e, caso ocorra qualquer tipo de ato que seja interpretado como descumprimento à ordem judicial, acarretará em infração judicial”, afirmou o síndico, de acordo com a reportagem.