PT pede cassação do mandato de Kim Kataguiri por apologia ao nazismo

247 - O PT formalizou nesta quarta-feira (9), no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o pedido de cassação do deputado federal Kim kataguiri (SP), após o parlamentar defender que o nazismo não deve ser criminalizado no Brasil, na última segunda-feira (7), durante participação no Flow Podcast. o documento foi assinado pela presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e pelo deputado Reginaldo Lopes (MG), líder do partido na Casa.

De acordo com a representação, "trata-se de escancarada apologia ao nazismo, que não encontra qualquer fundamento ou respaldo no direito de livre manifestação e expressão, na medida em que na ponderação de colisões entre direitos fundamentais, que não ostentam a condição de absolutos, a defesa da vida e da dignidade humana deve prevalecer sobre essas compreensões de ódio que ainda teimam em florescer em nossa sociedade".

"A sociedade brasileira e a comunidade internacional ficaram perplexas e revoltadas, quando em determinado momento do programa, o Apresentador defendeu abertamente, de forma criminosa, a legalização de um partido nazista no Brasil", disse.

"Ora, defender a doutrina nazista, que prega o ódio, a intolerância e o extermínio de parcela consideravam de seres humanos, numa abominável perspectiva de supremacia, não apenas atenta contra os princípios e valores albergados na Constituição da República Federativa do Brasil e em diversos tratados internacionais de Direitos Humanos a que o Estado brasileiro aderiu e internalizou, como ofende e menoscaba a memória das milhares de vítimas dessa compreensão soez de sociedade ou de política, que jamais deveria ser considerada como plausível por um Deputado Federal, quanto mais por ele defendida".

Entenda o caso

O deputado manifestou o seu posicionamento ao concordar com o apresentador Monark, que defendeu permissão na legislação brasileira para a existência de um partido nazista.

Após o episódio, Monark foi demitido do Flow Podcast, que também perdeu patrocínios por causa do posicionamento do youtuber.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) determinou nessa terça-feira (8) a apuração de suposta apologia ao nazismo cometido por Kim.