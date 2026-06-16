‘Quatro votos contra tarifaço, golpe, boicote ao Pix e Bolsomaster’, diz Correia após condenação de Eduardo Bolsonaro (vídeo)

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta terça-feira (16) que a condenação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela Primeira Turma do STF simboliza uma resposta institucional a quatro frentes de atuação atribuídas ao ex-parlamentar: tarifaço, tentativa de golpe, boicote ao Pix e BolsoMaster.

“Eduardo Bolsonaro condenado por 4x0, gols contra do tarifaço, tentativa de golpe, boicote ao pix e BolsoMaster”, afirmou Rogério Correia em publicação na rede social X, antigo Twitter.

Em vídeo divulgado na plataforma, o deputado petista também relacionou a condenação ao cenário político da extrema direita nas próximas eleições. “O bolsonarismo vai continuar perdendo, em outubro”, complementou.

Condenação e pena

A Primeira Turma do STF concluiu que Eduardo Bolsonaro atuou para interferir no julgamento da ação penal em que Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

O ministro Cristiano Zanin, a ministra Cármen Lúcia e o presidente da Turma, ministro Flávio Dino, acompanharam o voto do relator da Ação Penal 2782, ministro Alexandre de Moraes.

Com a decisão, o colegiado formou maioria unânime contra o ex-parlamentar. Para Correia, o resultado representa uma derrota direta das articulações feitas por Eduardo Bolsonaro no exterior e de iniciativas políticas associadas ao bolsonarismo.

A Primeira Turma fixou a pena de Eduardo Bolsonaro em quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto. O colegiado também aplicou 50 dias-multa, com cada dia-multa no valor de dois salários-mínimos.

Como o STF tratou o caso como crime contra a administração pública, os ministros também determinaram a inelegibilidade do réu. A restrição passa a valer a partir da data da condenação e se estende até oito anos após o cumprimento da pena.

A decisão também determinou a perda do cargo público de escrivão da Polícia Federal.