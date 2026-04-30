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      Rejeição de Messias faz parte de acordão pela reeleição de Alcolumbre à presidência do Senado

      Estratégia no Senado envolve reeleição e influência sobre processos contra ministros do STF

      Brasília (DF), 02/02/2026 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participa da abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - A rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal se insere em uma articulação política mais ampla que envolve a reeleição de Davi Alcolumbre à presidência do Senado, em um movimento que busca consolidar maioria e ampliar a influência sobre decisões institucionais estratégicas, segundo Andreza Matais, do Metrópoles. A negociação inclui o compromisso de setores da direita e do centrão de apoiar Alcolumbre para um novo mandato à frente da Casa no biênio 2027/2028.

      Senado como eixo central da disputa política

      A disputa pelo comando do Senado é considerada decisiva por diferentes grupos políticos, principalmente pelo papel da Casa na análise de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse fator tem elevado a relevância da presidência do Senado no equilíbrio entre os poderes.

      Nos bastidores, forças da direita e centro-direita já possuem maioria e se articulam para ampliar ainda mais esse domínio a partir da próxima legislatura. O objetivo é fortalecer o controle sobre pautas sensíveis e decisões de impacto nacional.

      Trajetória e base de apoio

      Davi Alcolumbre já presidiu o Congresso Nacional em dois períodos, entre 2019 e 2021 e no atual mandato, que se encerra em fevereiro de 2027. A possibilidade de reeleição é prevista por se tratar de uma nova legislatura.

      Na eleição mais recente, o senador obteve apoio expressivo, sendo escolhido por 73 dos 81 parlamentares, com votos que atravessaram diferentes correntes políticas, da esquerda à direita. O governo do presidente Lula também apoiou sua recondução ao cargo.

      A força de Alcolumbre dentro do Senado se reflete em sua capacidade de articulação, atendendo demandas de parlamentares relacionadas a cargos, emendas e outros interesses. Esse modelo de gestão contribui para a manutenção de uma base ampla e heterogênea.

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