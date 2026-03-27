Relator da CPMI do INSS propõe indiciamento de Vorcaro, 'Careca' e Fábio Luís

247 - O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS propõe o indiciamento de nomes ligados a um suposto esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões, incluindo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT). O documento foi elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar e também aponta responsabilidades de agentes do sistema financeiro, empresários e operadores envolvidos no caso.

O parecer, que ainda precisa ser votado pela comissão, inclui ainda o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”.

Esquema bilionário e atuação de operadores

De acordo com o relatório, a investigação identificou um esquema estruturado de fraudes baseado em descontos indevidos aplicados diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas. A apuração indica que entidades teriam criado vínculos associativos fictícios para justificar cobranças mensais sem a prestação efetiva de serviços.

Entre os principais nomes citados, Daniel Vorcaro aparece como peça central nas movimentações financeiras sob suspeita. Já o “Careca do INSS” é apontado como um dos principais operadores do esquema, atuando por meio de empresas intermediárias responsáveis por viabilizar os descontos irregulares.

Investigações e obstáculos jurídicos

Instalada em agosto do ano passado, a CPI aprovou centenas de requerimentos e convocou diversos investigados, incluindo ex-presidentes do INSS, ex-ministros da Previdência e empresários. No entanto, parte das oitivas foi esvaziada após decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus a investigados, permitindo que deixassem de comparecer aos depoimentos.

Essas decisões geraram críticas entre integrantes da comissão, que passaram a apontar interferência do Judiciário nos trabalhos do Legislativo. Além disso, a CPI enfrentou limitações adicionais, como a suspensão de quebras de sigilo e restrições no acesso a dados sensíveis, concentrados em um ambiente de segurança conhecido como “sala cofre”.

Propostas e mudanças legislativas

No documento, o relator sustenta que houve a formação de um “ecossistema estruturado de fraudes”, com divisão de funções entre entidades, intermediários e operadores financeiros. O texto também propõe alterações na legislação para endurecer regras de concessão de benefícios previdenciários, ampliar mecanismos de fiscalização e reforçar o controle sobre descontos em folha.