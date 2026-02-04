Republicanos define deputado governista como novo líder da bancada na Câmara em 2026

247 - O Republicanos, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), definiu que o deputado Augusto Coutinho (PE) será o líder da bancada da sigla na Câmara dos Deputados em 2026. Coutinho, que integrava a vice-liderança do governo federal até esta quarta-feira (4), pertence ao diretório do partido em Pernambuco, estado em que a legenda tende a apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O parlamentar substituirá o deputado Gilberto Abramo (MG), vinculado a um grupo mais conservador do partido e associado à ala ligada a igrejas. A mudança ocorre em um contexto de reorganização interna do Republicanos no início do ano legislativo e em meio ao calendário eleitoral.

Novo líder promete atuar por interesses partidários

O líder da bancada é responsável por representar o partido nas negociações sobre projetos em tramitação, discursar em nome da legenda no plenário e atuar nas tratativas com o governo relacionadas a cargos e à liberação de emendas parlamentares. Ao comentar sua escolha, Coutinho afirmou que sua base eleitoral é composta por eleitores tanto da esquerda quanto da direita e disse que sua atuação será voltada aos interesses do partido. "Não tem relação [com o governo]. Vou representar o partido nos temas de interesse do partido", declarou.

Avaliações internas no Republicanos indicam que a troca na liderança pode facilitar o diálogo com o Poder Executivo. Integrantes da legenda, porém, afirmam que isso não implica um alinhamento nacional com Lula na disputa presidencial.

Partido nega aproximação com governo em nível nacional

O deputado Márcio Marinho (BA), presidente do Republicanos na Bahia, afirmou que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, já sinalizou que a legenda deverá apoiar um candidato de centro-direita na eleição presidencial, o que afastaria a possibilidade de apoio formal ao atual presidente. "Não é escondido de absolutamente ninguém que os deputados do partido em Pernambuco apoiam o Lula. Mas isso não quer dizer que o partido está se aproximando do governo nacionalmente", disse Marinho.

Outros parlamentares do Republicanos relatam que a direção da sigla também demonstra insatisfação com a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e avalia alternativas. Segundo esses relatos, a preferência inicial do partido era por uma candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que, após o anúncio de Flávio Bolsonaro, tende a disputar a reeleição ao governo de São Paulo.