Senado avalia requerimento de convocação do ministro da Educação para exclarecer favorecimento de pastores na pasta

Senador Jean Paul Prates (PT-RN) pede que Ribeiro preste informações sobre a destinação de recursos do FNDE a municípios administrados por prefeitos vinculados a pastores edit

247 - Será analisado nesta quinta-feira (24) na sessão da Comissão de Educação do Senado, o requerimento do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, preste informações sobre áudio divulgado pela imprensa nacional em que admite priorizar prefeitos apresentados pelo gabinete paralelo, formado por pastores.

No áudio, Ribeiro afirma priorizar, a pedido de Bolsonaro, a destinação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE a municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

Para o senador, “o ministro está rasgando o artigo 37 da Constituição Federal” e ferindo todos os princípios que norteiam a administração pública direta e indireta. “O Ministério da Educação é uma pasta estratégica para o desenvolvimento nacional. Durante o governo Bolsonaro, tragicamente, a gestão do MEC vem sendo marcada por descontinuidade, incompetência, ideologização, descompromisso e tudo sugere que também por ilegalidades”.

Ainda de acordo com informações veiculadas pela imprensa, os mencionados pastores, sem exercer funções públicas no Governo Federal, participam ativamente de atividades oficiais do Ministério da Educação, fazendo uso inclusive de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para deslocamentos e integrando uma equipe de gabinete paralelo da educação.

