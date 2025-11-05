Senado marca sabatina de Paulo Gonet para 12 de novembro

247 - A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal agendou para o dia 12 de novembro a sabatina do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que busca ser reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a CNN Brasil, Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal. Após a sabatina na CCJ, o nome do procurador-geral será submetido à votação no plenário do Senado.

Recondução depende do aval do Senado

A sabatina na CCJ é a primeira etapa do processo de recondução. Caso aprovado pela comissão, o nome de Gonet será analisado por todos os senadores. A aprovação exige maioria simples.

Durante a sessão, o procurador-geral deve apresentar um balanço de sua atuação à frente da PGR e destacar prioridades para o novo mandato, como a defesa das instituições democráticas e o fortalecimento da autonomia do Ministério Público.