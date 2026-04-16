STF articula novos limites para CPIs após crise com relatório

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) discute a adoção de regras mais rígidas para disciplinar quebras de sigilo e o uso de provas em CPIs, após o embate provocado pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A proposta envolve restringir o acesso a dados sensíveis e delimitar critérios mais claros para investigações parlamentares, em meio a críticas sobre possíveis desvios de finalidade, relata a Folha de São Paulo.

Ministros da Corte avaliam que o episódio recente evidenciou falhas na condução de CPIs, especialmente após o pedido de indiciamento de magistrados — posteriormente rejeitado — que, na avaliação de integrantes do STF, extrapolou o escopo original da comissão. O foco inicial da investigação era o avanço de facções criminosas e milícias no país, mas teria sido desviado ao longo dos trabalhos.

Entre as mudanças em análise está a definição de limites temporais para a quebra de sigilo, impedindo o acesso a dados muito antigos, como informações de cinco ou dez anos atrás. Outra proposta prevê que apenas o presidente e o relator das CPIs tenham acesso direto aos materiais obtidos, funcionando como responsáveis pela guarda e controle dessas informações. Também está em debate a proibição de convocação de pessoas sem relação direta com o objeto investigado.

O tema deve ser apreciado pelo plenário do STF em um processo que discute a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito da CPMI do INSS. Embora a comissão já tenha sido encerrada, o julgamento ainda não ocorreu e pode servir de base para a fixação de uma tese geral sobre os limites das CPIs. A data da análise ainda será definida pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

Em meio à controvérsia, Fachin divulgou nota criticando o conteúdo do relatório da CPI do Crime Organizado e defendendo que as comissões parlamentares respeitem seus limites institucionais. “Repudia de forma enfática” a menção a ministros do STF no documento, afirmou, acrescentando que as CPIs devem atuar de maneira “circunscrita à pertinência temática que deu ensejo à sua criação”. Para ele, “desvios de finalidade dessas comissões enfraquecem os pilares democráticos”.

Outros ministros também manifestaram preocupação com o uso ampliado das CPIs. Flávio Dino e André Mendonça destacaram riscos de extrapolação temática nas investigações. Nos bastidores do tribunal, a avaliação é de que há maioria para aprovar novas diretrizes que limitem abusos e atualizem as regras diante das transformações tecnológicas.

Um dos pontos centrais do debate é o impacto das novas tecnologias sobre a quebra de sigilo. Se, no passado, o acesso se restringia a registros de chamadas telefônicas, hoje pode abranger conteúdos muito mais amplos, como mensagens, fotos, vídeos, geolocalização e dados financeiros. Esse cenário tem levantado preocupações sobre exposição indevida de informações privadas sem relação com as investigações.

O caso envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é citado como exemplo dessas distorções. Conversas pessoais obtidas a partir de seu celular foram divulgadas sem ligação direta com o objeto da apuração, o que reforçou críticas sobre a condução de algumas CPIs.

Ministros do STF avaliam que a legislação atual, que rege o funcionamento das comissões desde 1952 e trata de interceptações telefônicas desde 1996, está defasada. A revisão das normas é vista como necessária para adaptar o ordenamento jurídico à realidade digital e evitar abusos.

O decano da Corte, Gilmar Mendes, anunciou que pretende encaminhar representação à Procuradoria-Geral da República contra o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, por suposto abuso de autoridade. Durante sessão, afirmou: “Esse desvio de finalidade suscita preocupação. E esse desvio de finalidade não é algo inocente. É crime”.

Nos últimos anos, o STF tem tomado decisões para limitar ações consideradas irregulares em CPIs, como quebras de sigilo sem justificativa individualizada ou convocações que violem o direito à não autoincriminação. Essas intervenções, no entanto, têm gerado reação no Congresso.

Parlamentares criticam o que consideram interferência do Judiciário nas prerrogativas das comissões. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, afirmou que decisões recentes do STF podem comprometer “inúmeras decisões tomadas por CPIs ao longo da história”, gerando insegurança institucional. Em resposta às críticas, declarou: “As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. [...] Eu não me curvo à ameaça”.

O debate entre STF e Congresso tende a se intensificar nas próximas semanas, à medida que avança a discussão sobre os limites de atuação das CPIs e a necessidade de atualização das regras que regem essas investigações.