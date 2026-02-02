Toffoli anotou estratégia para buscar “omissões” e “contradição” em depoimento de diretor do Banco Central no STF

247 – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli registrou por escrito que pretendia encontrar “omissões” e “contradição” no depoimento do diretor do Banco Central (BC) Ailton de Aquino, ouvido em 30 de dezembro no STF em procedimento conduzido pela Polícia Federal (PF). A informação foi divulgada no podcast “Notícia No Seu Tempo”, do jornal Estado de S. Paulo, com reportagem assinada por Aguirre Talento e Álvaro Gribel.

De acordo com o relato apresentado no programa, Toffoli elaborou perguntas para o depoimento e, em anotações associadas a alguns questionamentos, explicou o objetivo do que pretendia apurar. Os registros, segundo o conteúdo do podcast, sinalizam que o ministro parecia procurar indícios de irregularidades na fiscalização do Banco Central que culminou na liquidação do banco ligado a Daniel Vorcaro.

Anotações indicariam busca ativa por inconsistências

O ponto central do material descrito no “Notícia No Seu Tempo” é a existência de registros escritos atribuídos a Toffoli sobre a condução das perguntas. Neles, o ministro teria indicado a intenção de identificar “omissões” e “contradição” no depoimento do diretor do BC.

Na prática, a narrativa apresentada no podcast sugere que as anotações não seriam meros rascunhos, mas um roteiro com finalidade explícita: direcionar perguntas para testar a consistência da fala do depoente e, eventualmente, apontar falhas ou lacunas.

Ainda segundo o programa, essas marcações reforçariam a impressão de que o ministro buscava elementos que sustentassem suspeitas sobre a fiscalização do Banco Central no caso que levou à liquidação do banco associado a Vorcaro.