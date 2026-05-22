TSE: Nunes Marques indica Mendonça para atuar em ações sobre propaganda eleitoral

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, definiu nesta sexta-feira (22) a composição da equipe responsável por analisar representações relacionadas à propaganda eleitoral nas eleições deste ano. Segundo o jornal O Globo, as ações sobre propaganda eleitoral serão distribuídas entre o próprio presidente da Corte, a ministra Estela Aranha e o vice-presidente do tribunal, André Mendonça.

A portaria designa Mendonça para exercer as funções de juiz auxiliar da propaganda eleitoral ao lado de Estela Aranha, que já ocupava o posto desde a gestão da ministra Cármen Lúcia. O documento também estabelece que a Presidência do TSE participará da distribuição das ações relacionadas ao tema durante o período eleitoral.

A norma publicada pelo tribunal prevê ainda que decisões liminares sobre propaganda eleitoral, inclusive aquelas ligadas a pedidos de direito de resposta, deverão ser submetidas imediatamente ao plenário da Corte.