Nunes Marques manifesta solidariedade a Dino após relato de ameaça em aeroporto

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, manifestou solidariedade ao ministro Flávio Dino nesta terça-feira (19). A declaração ocorreu após Dino relatar ter sido alvo de ameaça em um aeroporto. As informações são da CNN Brasil.

A fala foi feita no encerramento da sessão plenária do TSE. Durante a manifestação, Nunes Marques afirmou que "atos de desrespeito e intimidação são inaceitáveis" e defendeu a preservação da "civilidade", especialmente em ano eleitoral.

Segundo o presidente do TSE, "críticas construtivas são importantes para o aprimoramento de pessoas e instituições, contudo, atos de desrespeito e intimidação são inaceitáveis".

Entenda o caso

O episódio relatado por Dino ocorreu na segunda-feira (18). Em publicação nas redes sociais, o ministro informou que uma funcionária de companhia aérea, ao visualizar seu nome no cartão de embarque, afirmou a um policial judicial que tinha "vontade de matar" o magistrado.

A declaração provocou reações no Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, também prestou solidariedade a Dino e afirmou que divergências de opinião não podem abrir espaço para ódio, violência ou agressões pessoais.