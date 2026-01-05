Vários deputados pedem a prisão de Nikolas Ferreira por traição à pátria

247 - Uma série de deputados de esquerda ingressou nesta segunda-feira (5) com pedidos de prisão do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por ter defendido uma intervenção militar dos Estados Unidos para remover o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do poder.

Deputados como Rogério Correia, Erika Hilton, Lindbergh Farias e Reimont Otoni apresentaram peças. "No centro de Belo Horizonte, anunciei que o Partido dos Trabalhadores entrará com ação contra o deputado Nikolas Ferreira, na Polícia Federal e no Ministério Público, por defender intervenção externa no Brasil, afinal ingerência estrangeira é atacar a soberania nacional e a democracia, algo grave que precisa ser responsabilizado. Não vamos aceitar que a democracia seja atacada outra vez e lugar de golpista e traidor da pátria é na prisão!", disse Correia.

No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque maciço contra a Venezuela, capturando o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores enfrentarão julgamento por suposto envolvimento com “narcoterrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos EUA.