Veja como é a Papudinha, onde Bolsonaro terá de cumprir sua pena

247 - Conhecido como "Papudinha”, o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, onde Jair Bolsonaro (PL) ficará preso, tem oito celas, no formato de alojamentos coletivos. Cada uma tem cozinha, quarto, sala, banheiro com box, lavanderia e chuveiro. O 19º Batalhão da PM-DF fica no Complexo Penitenciário da Papuda.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (15) pelo Portal G1, os detentos podem ter acesso a televisores e a equipamentos de ventilação mecânica, conforme o regramento da unidade prisional.

A PM informou que as instalações foram reformadas em 2020. Os presos podem receber itens de higiene, enxoval, limpeza, e roupas definidos pela administração penitenciária, de forma igual para todos.

Trama golpista

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro seja transferido nos próximos dias para a Papudinha. O Supremo condenou o político da extrema direita a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

O ex-mandatário foi acusado de cinco crimes - golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça.