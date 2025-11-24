Viagem de bolsonaristas a El Salvador custa quase R$ 100 mil à Câmara
Parlamentares receberam mais de R$ 10 mil em diárias
247 - A ida de cinco deputados bolsonaristas a El Salvador, em novembro, consumiu quase R$ 100 mil dos cofres da Câmara dos Deputados. Os parlamentares viajaram ao país governado pelo ultradireitista Nayib Bukele para acompanhar um fórum de segurança e visitar presídios locais, apresentados por setores da direita brasileira como modelo de combate a facções criminosas. As informações foram divulgadas pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, e constam no Portal da Transparência da Câmara, que detalha gastos de diárias e passagens aéreas bancadas pelo Legislativo.
Segundo os registros oficiais, o grupo gastou ao menos R$ 91,8 mil, sendo R$ 53 mil referentes ao pagamento de diárias e R$ 38,7 mil em bilhetes aéreos. Entre os parlamentares que participaram da viagem está Nikolas Ferreira (PL-MG). Também integraram a comitiva os deputados Padovani (União-PR), Delegado Marcelo Freitas (União-MG), Coronel Assis (União-MT) e Delegado Fabio Costa (PP-AL). Todos receberam quatro diárias e meia, somando cerca de R$ 10 mil cada parlamentar.
As passagens de Nikolas Ferreira e de Padovani foram as mais caras. O bilhete do deputado mineiro chegou a R$ 14.737,72, enquanto o do paranaense custou R$ 10.981,51. As demais passagens, emitidas em classe econômica, variaram em torno de R$ 4 mil.
A seguir, os valores detalhados por parlamentar:
Nikolas Ferreira (PL-MG)
• Diárias: R$ 10.515,96
• Passagem: R$ 14.737,72
Padovani (União-PR)
• Diárias: R$ 10.650,78
• Passagem: R$ 10.981,51
Delegado Marcelo Freitas (União-MG)
• Diárias: R$ 10.631,52
• Passagem: R$ 4.174,20
Coronel Assis (União-MT)
• Diárias: R$ 10.631,52
• Passagem: R$ 4.024,99
Delegado Fabio Costa (PP-AL)
• Diárias: R$ 10.631,52
• Passagem: R$ 4.847,94