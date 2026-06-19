Vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia destaca ações de Lula em áreas como emprego, saúde e moradia

247 - Vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG) destacou avanços do governo Lula ao citar dados sobre emprego, renda, saúde pública, moradia, educação superior e agricultura familiar. A queda do desemprego para 5,8%, a renda recorde dos trabalhadores, a ampliação do atendimento pelo SUS e mais de 1,5 milhão de moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida desde 2023.

A publicação também destacou o anúncio de R$ 1,3 bilhão para expansão de universidades e hospitais universitários. O investimento mira o aumento da capacidade de atendimento, ensino, pesquisa e formação profissional em instituições públicas.

O balanço ainda citou a preparação de um Plano Safra com novo recorde de crédito para a agricultura familiar. A medida busca ampliar o financiamento rural e fortalecer pequenos produtores, setor responsável por parte relevante da produção de alimentos no país.

O parlamentar apontou a presença de Lula no G7 pela 10ª vez como um dos pontos da agenda internacional do governo. A atuação em fóruns internacionais integra uma frente da política externa do governo, com foco em temas políticos, econômicos e ambientais. Por consequência, o Brasil ganha mais espaço em discussões multilaterais.

Desemprego cai a 5,8% e renda bate recorde

O balanço de Rogério Correia também deu destaque para o mercado de trabalho. Segundo a publicação, o desemprego caiu para 5,8%, enquanto a renda do trabalhador atingiu recorde no Brasil.

O Brasil registrou a menor taxa de desocupação de toda a série histórica para o trimestre encerrado em fevereiro, segundo dados da PNAD Contínua Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, a taxa chegou a 5,8%.

O índice ficou um ponto percentual abaixo do registrado no mesmo trimestre do ano anterior. A redução representa mais de 1 milhão de pessoas a menos desempregadas, com queda de 7,3 milhões em 2025 para 6,2 milhões em 2026. Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, quando a taxa marcou 11,2%, o recuo chegou a 5,4 pontos percentuais.

Hospital Luxemburgo passa a atender 100% pelo SUS

O presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciaram nesta sexta-feira (19), em Minas Gerais, R$ 91 milhões para o Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Penna que se tornou 100% SUS. Pelo programa Agora Tem Especialistas, o hospital recebeu um acelerador linear para radioterapia e um equipamento de cirurgia robótica.

“Pessoas mais humildes, independente do berço em que nasceram, da renda, da cor, do time, todos devem ser tratados em igualdade de condições. E tratar da saúde é um direito do estado brasileiro”, disse Lula. O Hospital Luxemburgo atende mais de 500 cidades e é referência em oncologia. A unidade tem 30% da demanda de quimioterapia e 23% das cirurgias oncológicas na capital.

Em Divinópolis, o governo inaugurou o Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), que terá R$ 341 milhões anuais do governo. O município recebeu entregas do Novo PAC Saúde e assinou atos para novos leitos.

No campo, o governo prepara um Plano Safra que pode alcançar novo recorde de crédito. A política busca ampliar o financiamento rural e dar suporte à agricultura familiar.

Post de Rogério Correia. Foto: Reprodução