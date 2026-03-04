Vorcaro nega ameaças ao jornalista Lauro Jardim e diz que mensagens foram tiradas de contexto

247 - O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou nesta quarta-feira (4), por meio de sua assessoria de imprensa, que nunca teve a intenção de intimidar ou ameaçar profissionais da imprensa. A manifestação foi divulgada após a Polícia Federal identificar mensagens que, segundo a investigação, teriam sido enviadas em reação a uma reportagem considerada desfavorável aos interesses do grupo.

A apuração da Polícia Federal identificou conversas envolvendo ameaças dirigidas a um jornalista após a publicação do conteúdo jornalístico. O profissional citado nas investigações seria Lauro Jardim, colunista do veículo.

Em nota encaminhada por sua assessoria, Vorcaro afirmou que as mensagens atribuídas a ele foram interpretadas de forma equivocada e retiradas de contexto. Segundo o empresário, sua trajetória profissional sempre foi marcada por uma relação institucional com veículos de comunicação.

No comunicado, o banqueiro declarou: “jamais teve intenção de intimidar ou ameaçar jornalistas e que suas mensagens foram tiradas de contexto”. Ele acrescentou ainda: “Sempre respeitei o trabalho da imprensa e, ao longo de minha trajetória empresarial, mantive relacionamento institucional com diversos veículos e jornalistas”.

Defesa afirma que mensagens foram desabafo privado

Na mesma nota, Vorcaro também comentou o conteúdo das conversas mencionadas na investigação. Segundo ele, eventuais manifestações mais enfáticas ocorreram em caráter privado e não tinham objetivo de intimidação.

O empresário afirmou: “Não me lembro de minhas conversas por telefone, mas, se em algum momento me exaltei em mensagens no passado, o fiz em tom de desabafo, em privado, sem qualquer objetivo de intimidar quem quer que seja. Jamais determinei ou determinaria agressões ou qualquer espécie de violência”.

Colaboração com autoridades

Ainda na nota divulgada pela assessoria, o banqueiro declarou que continuará colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades. Segundo o comunicado, a expectativa da defesa é que a análise completa dos fatos esclareça as interpretações relacionadas ao caso.

O posicionamento afirma: “Vorcaro segue colaborando com as autoridades competentes e confia que a análise completa das informações esclarecerá definitivamente as interpretações equivocadas que vêm sendo divulgadas”.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal seguem em andamento e analisam as circunstâncias das mensagens citadas nos autos, bem como o contexto em que teriam sido enviadas após a publicação da reportagem jornalística.