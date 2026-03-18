"ACM Neto assumiu ser o anti-Lula na Bahia", afirma secretário do PT

247 - O secretário Nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou, nesta quarta-feira (18), que a reunião na terça-feira (17), em Brasília, de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao governo baiano, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, comprova a aliança do bolsonarismo e do carlismo na Bahia. Éden destacou ainda que a união de Flávio e do ex-prefeito de Salvador demonstra que o projeto de ACM Neto é contra o projeto do presidente Lula.

"Se restava alguma dúvida, se alguém ainda não acreditava, o assunto está encerrado: ACM Neto assumiu ser o anti-Lula na Bahia. A reunião, e sobretudo, a foto da reunião, foi muito emblemática e fala por si só. ACM Neto abandona o ‘tanto faz’, assume a campanha de Flávio Bolsonaro, abraça Valdemar da Costa Neto e se apresenta como o adversário de Lula, como o inimigo de Jerônimo, Wagner e Rui, o candidato contra o time de Lula", ressaltou o secretário do PT.

Éden Valadares destacou que prefere não opinar nas decisões do grupo da oposição, mas que desta vez fica claro que ACM Neto assumiu de que lado estará, diferente do que aconteceu nas eleições gerais de 2022, quando o então candidato do União Brasil optou, ao menos publicamente, em não apoiar Lula ou Bolsonaro para não perder votos.

"Eu não sou conselheiro de grupo adversário, mas como dirigente político posso comentar que dessa forma, cartas na mesa e sem teatro, a disputa fica melhor. Na eleição passada ele, Neto, subiu no muro e não teve posição de liderança. Agora, ao assumir ser inteiramente contra Lula, fica mais fácil passar um risco no chão e a sociedade baiana identificar os dois distintos projetos em disputa. De um lado a gente, do outro ACM com Bolsonaro", concluiu.