ACM Neto diz que esclarecerá contratos milionários com Master e Reag

247 - O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, afirmou que está disposto a prestar esclarecimentos sobre contratos de consultoria firmados por sua empresa com o Banco Master e a gestora de recursos Reag. A declaração, segundo O Globo, foi feita em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira.

A manifestação ocorre após o jornal revelar que uma empresa ligada ao político recebeu cerca de R$ 3,6 milhões das duas instituições financeiras. As informações constam em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Banco Central.

Declaração sobre esclarecimentos às autoridades

No vídeo publicado, ACM Neto afirmou que pretende colaborar com as autoridades e disse que está preparado para apresentar informações sobre os contratos, além de se colocar “inteiramente à disposição para prestar os esclarecimentos necessários” ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

O político também informou que seus advogados deverão protocolar requerimentos junto aos órgãos competentes para que seja investigado o possível vazamento de dados sigilosos.

Empresa de consultoria criada após saída do serviço público

ACM Neto afirmou que passou a dedicar parte de seu tempo a atividades empresariais após deixar o serviço público no fim de 2022. Nesse contexto, foi criada uma empresa de consultoria que passou a prestar serviços a clientes no país.

“No final de 2022 eu passei a dedicar parte do meu tempo a atividades empresariais. Dentre elas, constituí uma empresa de consultoria que teve alguns clientes no Brasil, dentre esses clientes estavam o Master e a Reag”, declarou.

Pagamentos identificados em relatório do Coaf

A empresa A&M Consultoria Ltda., da qual ACM Neto é sócio ao lado de sua esposa, foi registrada em 28 de dezembro de 2022 e possui capital social de R$ 2 mil. Segundo dados da Receita Federal, sua principal atividade é a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial, além de atuar também em atividades de apoio à educação.

De acordo com o relatório do Coaf, entre junho de 2023 e maio de 2024 a empresa recebeu R$ 1,55 milhão em 11 repasses da Reag e R$ 1,34 milhão em nove transferências do Banco Master, totalizando R$ 2,89 milhões.

Antes disso, entre março e junho de 2023, a consultoria recebeu R$ 422,325 mil do Master e R$ 281,55 mil da Reag. O documento também aponta que, no mesmo período analisado, ACM Neto recebeu de sua própria empresa R$ 4,2 milhões em 14 repasses.

O relatório registra que “identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”.

Defesa sobre os serviços prestados

Mais cedo, ACM Neto afirmou que os valores recebidos correspondem a serviços de consultoria efetivamente realizados. Segundo ele, os trabalhos envolveram “análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes”.