Alvo de espionagem, Otto Alencar faz críticas a 'marginais' que usaram a 'Abin paralela'

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA) criticou neste sábado (3) políticos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pelo uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagens ilegais durante o governo bolsonarista.

"Espiões e marginais usaram a Abin, sob comando do servil Augusto Heleno, na busca de elementos para nos atacar. Comigo perderam tempo. Ao longo da minha vida pública não tenho denúncias no MP ou respondo a qualquer processo. Ficha limpa não se intimida com celerados bolsonaristas", afirmou o parlamentar.

Em entrevista ao 247, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a senadora Soraya Thronicke (PODE-MS) repudiaram a espionagem contra opositores do governo bolsonarista.

O senador Humberto Costa (PT-PE) alertou que parlamentares do Congresso precisam receber mais informações da lista. Outro senador, Rogério Carvalho (PT-SE), cobrou punição contra os envolvidos no esquema.

