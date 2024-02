Rogério Carvalho sobre espionagem contra parlamentares: 'o Judiciário precisa punir para que fatos como esse jamais se repitam'

Apoie o 247

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) alertou nesta sexta-feira (2) para a gravidade da espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) contra parlamentares opositores do governo Jair Bolsonaro (PL). O petista citou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que aconteceu em 2021.

"Durante CPI da COVID denunciei no plenário do Senado que estava sendo vítima de espionagem. Hoje a imprensa divulga lista dos parlamentares espionados e lá está o meu nome conforme eu havia denunciado. Agora que ocorram as punições para que fatos dessa natureza jamais se repitam", escreveu o parlamentar na rede social X.

Em entrevista ao 247, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a senadora Soraya Thronicke (PODE-MS) repudiaram a espionagem contra opositores do governo bolsonarista. Na rede social X, o senador Humberto Costa (PT-PE) alertou que parlamentares do Congresso precisam receber mais informações da lista.

