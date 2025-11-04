Bahia alcança redução de homicídios e bloqueia R$ 6,5 bilhões do crime organizado em 2025

247 - A Bahia alcançou em 2025 uma das maiores reduções de homicídios da última década, consolidando uma nova era na segurança pública. O estado reduziu em 10,5% as mortes violentas em relação a 2023, ampliou em 28,3% as prisões e bloqueou R$ 6,5 bilhões do crime organizado em operações de grande escala.

Segundo o governo da Bahia, os resultados estão ligados a uma estratégia baseada em tecnologia, investigação e integração entre instituições. “Estamos mostrando que a Bahia reage com planejamento, com integração e com foco. Nosso compromisso é enfrentar o crime com eficiência, proteger vidas e consolidar uma política de segurança baseada na inteligência e na prevenção”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Operações de inteligência e resultados expressivos

Entre as mais de 300 operações realizadas, três se destacaram em outubro: Primus, Rota Proibida e Brilho do Amanhã. Todas ocorreram sem letalidade, reforçando a política de valorização da vida e da eficiência investigativa.

A Operação Primus, deflagrada em 16 de outubro, desmontou um esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro. Conduzida pelo Draco-LD, em parceria com a Secretaria da Fazenda e a Agência Nacional do Petróleo, bloqueou R$ 6,5 bilhões em ativos ilícitos e prendeu nove pessoas, entre elas o empresário Jailson Couto Ribeiro, apontado como líder do grupo.

Já a Operação Rota Proibida, de 27 de outubro, apreendeu 250 quilos de drogas e centenas de munições, desarticulando um esquema interestadual de tráfico entre São Paulo e o sudoeste baiano. A ação representou prejuízo superior a R$ 10 milhões para o narcotráfico.

No campo digital, a Operação Brilho do Amanhã reafirmou o compromisso do estado no combate a crimes virtuais. A ofensiva resultou na prisão de um homem em flagrante e apreensão de material pornográfico envolvendo adolescentes, com cooperação internacional que incluiu autoridades francesas.

Prevenção e valorização dos profissionais de segurança

O governo baiano estruturou a política de segurança sobre dois pilares: o Programa Bahia pela Paz e o Plano de Atuação Qualificada de Agente de Estado (PQuali). O primeiro promove ações de prevenção, integração e mediação de conflitos; o segundo qualifica continuamente os profissionais da segurança, incorporando novas tecnologias e práticas humanizadas.

Essas medidas já apresentam resultados concretos: o estado reduziu 12,7% dos roubos de veículos, 39,2% dos assaltos em ônibus e eliminou completamente os roubos a bancos. Entre 2024 e 2025, houve também aumento de 49,5% nas prisões por reconhecimento facial.

Tecnologia, eficiência e futuro da segurança pública

Nos últimos dois anos, a Bahia contratou 6 mil novos policiais e bombeiros, reconvocou 1,3 mil reservistas e inaugurou 227 unidades de segurança. O estado ampliou o uso de câmeras corporais, reconhecimento facial e monitoramento de placas veiculares, além de criar a Universidade Corporativa da Segurança Pública.