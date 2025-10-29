Rui Costa e Jaques Wagner lideram disputa pelo Senado na Bahia

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, lidera a disputa pelo Senado na Bahia, com 26% dos votos, de acordo com números publicados nesta quarta-feira (29) pela pesquisa Real Time Big Data.

Em segundo lugar apareceu o deputado federal Marcio Marinho (Republicanos), com 17%. Na terceira posição ficou o ministro do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz (sem partido), com 11%.

Em outro cenário, o senador Jaques Wagner (PT) apareceu em primeiro, com 27% das intenções de voto. Rui Costa registrou 23% e João Roma, 10%.

Além do Senado, a pesquisa ouviu os eleitores sobre a votação na disputa pelo governo baiano. O ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o governador Jerônimo Rodrigues apareceram tecnicamente empatados.

A pesquisa fez 1.200 entrevistas entre os dias 18 e 19 de setembro, por meio de consultas telefônicas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, 95%.