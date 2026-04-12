Delegado que isentou Flávio Bolsonaro de lavagem de dinheiro é flagrado furtando

247 - O delegado da Polícia Federal Erick Ferreira Blatt, conduzido à delegacia após ser flagrado furtando um item em um supermercado no Recife, esteve anteriormente à frente da investigação que isentou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de acusações de lavagem de dinheiro envolvendo negociações imobiliárias no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em um shopping da capital pernambucana e resultou na abertura de inquérito pela Polícia Civil, conforme noticiado pelo site Amado Mundo.

Blatt foi registrado por câmeras de segurança na última quarta-feira (8) enquanto retirava um produto da prateleira, sentava-se na área da padaria e, em seguida, guardava o item no bolso antes de seguir ao caixa para pagar outros produtos. Ao deixar o local, foi abordado por seguranças e devolveu o item.

A ligação do delegado com o caso envolvendo Flávio Bolsonaro remonta a janeiro de 2020, quando Blatt concluiu não haver indícios de lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias investigadas no Rio de Janeiro. Na ocasião, o senador elogiou o trabalho conduzido pela Polícia Federal, mas não mencionou que já conhecia o delegado havia pelo menos sete anos, período em que Blatt atuava como diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) no estado.

Quando a relação entre ambos se tornou pública, nenhum dos dois comentou o assunto. Ainda em 2020, o nome de Blatt voltou ao noticiário após questionamentos internos na ADPF. Ele foi alvo de uma representação de associados por ter contratado sua namorada para fornecer cestas de café da manhã aos integrantes da entidade, em um contrato que somou R$ 34,2 mil entre julho e outubro daquele ano.

O estatuto da associação proíbe a contratação de cônjuges ou companheiros por dirigentes. A defesa do delegado alegou que a mulher não se enquadrava como companheira naquele momento, pois ainda estava em processo de divórcio.

Atualmente lotado em Pernambuco, Blatt foi levado à Delegacia de Boa Viagem após o episódio no supermercado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso por meio de portaria. Até o momento, a defesa do delegado não foi localizada para comentar o ocorrido.