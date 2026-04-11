Flávio Bolsonaro e Zema aparecem juntos em vídeo e sugerem aliança eleitoral

247 - Um vídeo publicado neste sábado (11) nas redes sociais colocou lado a lado os pré-candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo), alimentando especulações sobre uma possível aliança para as eleições de outubro. A gravação, em tom descontraído, mostra os dois brindando ao som de uma música internacional enquanto trocam comentários sobre a formação de chapa.

A publicação ocorre em um momento estratégico, logo após a divulgação de uma pesquisa Datafolha que aponta um cenário de equilíbrio na disputa presidencial, com os dois nomes tecnicamente empatados com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, Zema sugere, em tom de brincadeira: “Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser o meu vice. O que vocês acham?”. Flávio responde sorrindo: “Será?”, sem confirmar qualquer articulação concreta.

O conteúdo foi divulgado poucas horas depois de o levantamento Datafolha indicar uma disputa acirrada. Em um cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula pela primeira vez, com 46% das intenções de voto, contra 45% do atual presidente. Já em uma eventual disputa entre Lula e Zema, o petista registra 45%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais soma 42%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre terça-feira (8) e quinta-feira (10), com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Nos bastidores, o nome de Romeu Zema tem sido frequentemente citado como possível candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, assim como o da senadora Tereza Cristina (PP-MS). Mais recentemente, também surgiram especulações envolvendo a deputada Simone Marquetto (PP-SP), embora nenhuma definição oficial tenha sido anunciada.

Apesar das movimentações políticas, Zema tem reiterado a intenção de manter sua candidatura até o fim. Em entrevista concedida em fevereiro, afirmou: “Se eu contribuir com o debate, conseguir provocar mudanças, é o meu grande objetivo, mais do que vencer a eleição. Vencer a eleição é consequência de um bom trabalho”.