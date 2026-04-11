'Datafolha comprova descolamento entre realidade e opinião pública', critica Tiago Barbosa

247 - O cenário eleitoral brasileiro apresenta sinais de forte polarização e equilíbrio entre os principais candidatos, segundo pesquisa Datafolha que aponta empate técnico em simulações de segundo turno. Os dados reacenderam o debate sobre a relação entre realidade política e percepção pública, com críticas sobre a influência de narrativas ideológicas na formação da opinião dos eleitores.

A pesquisa foi divulgada pelo instituto Datafolha e mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto contra 46% de Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro. Em publicação nas redes sociais neste sábado (11), o jornalista Tiago Barbosa criticou o resultado relativamente favorável a Flávio Bolsonaro, apesar de todas as entregas do governo Lula: “O Datafolha pró-Flávio Bolsonaro comprova o descolamento entre realidade e formação da opinião pública. A convicção não responde mais aos fatos, mas à versão ideológica e midiaticamente construída sobre os fatos. A narrativa se sobrepôs à verdade - o país flerta com o abismo".

O levantamento, realizado entre os dias 7 e 9 de abril com 2.004 eleitores em 137 cidades, também aponta empate técnico entre Lula e outros adversários. Contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o presidente registra 45%, enquanto ambos aparecem com 42%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Os dados indicam avanço de pré-candidatos em relação a rodadas anteriores. Caiado reduziu a diferença para Lula em oito pontos, enquanto Flávio Bolsonaro cresceu três pontos. Zema surge pela primeira vez em cenário de segundo turno. O quadro reforça a tendência de disputa acirrada e aponta para a probabilidade de decisão em segundo turno.

Considerando apenas os votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral, Lula aparece com 45%, enquanto seus adversários somam 55%. Para vencer, é necessário alcançar ao menos 50% mais um dos votos válidos, o que evidencia o desafio eleitoral no cenário atual.

Na simulação de primeiro turno, a polarização também se destaca. Lula lidera com 39% quando os nomes são apresentados, enquanto Flávio Bolsonaro sobe de 33% para 35%, aproximando-se do limite da margem de erro. Em menções espontâneas, o presidente oscilou de 25% para 26%, e o senador avançou de 12% para 16%.

Outros pré-candidatos aparecem com menor desempenho: Ronaldo Caiado registra 5%, Romeu Zema 4%, Renan Santos (Missão) 2%, Aldo Rebelo (DC) 1% e Cabo Daciolo (Mobiliza) também 1%. O levantamento mostra ainda que 10% dos entrevistados pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 4% afirmam não saber em quem votar.

Os índices de rejeição permanecem estáveis. Lula é rejeitado por 48% dos eleitores, e Flávio Bolsonaro por 46%. O nível de conhecimento dos candidatos é elevado, com 99% dos entrevistados afirmando conhecer o atual presidente e 93% dizendo conhecer o senador.

Entre os demais nomes, Caiado e Zema apresentam menor rejeição, em parte devido ao menor grau de conhecimento. Zema é desconhecido por 56% dos entrevistados e tem rejeição de 17%, enquanto Caiado é desconhecido por 54% e registra rejeição de 16%.

A análise por perfil do eleitorado revela diferenças regionais e socioeconômicas. Lula concentra maior apoio entre os mais pobres, menos escolarizados e eleitores do Nordeste. Já Flávio Bolsonaro tem melhor desempenho entre eleitores de renda mais alta e evangélicos. Entre católicos, Lula lidera.

Regionalmente, Caiado se destaca no Norte e Centro-Oeste, com 12% das intenções de voto, enquanto Zema apresenta maior força entre eleitores com renda superior a dez salários mínimos.

O cenário desenhado pelo Datafolha aponta para uma disputa apertada, com margens reduzidas e forte divisão do eleitorado, indicando que os próximos meses serão decisivos para a consolidação das candidaturas.