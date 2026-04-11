Lindbergh reafirma confiança em vitória de Lula na disputa presidencial após pesquisa Datafolha
Deputado reage a pesquisa que aponta empate técnico e cenário eleitoral mais competitivo no segundo turno
247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou confiança na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a divulgação de nova pesquisa Datafolha desta sábado (11), que indica empate técnico em cenários de segundo turno e maior equilíbrio na disputa eleitoral. O levantamento mostra Lula com 45% das intenções de voto, em empate com Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 46%, dentro da margem de erro.
Em publicação nas redes sociais nesta semana, Lindbergh afirmou que o cenário não altera sua avaliação sobre o resultado final da eleição. “Tem muita gente me perguntando sobre essa nova pesquisa DataFolha de hoje em que Flávio Bolsonaro aparece empatado com Lula”, escreveu.
O parlamentar reconheceu o peso do momento político, mas destacou que a campanha ainda não começou oficialmente. “De fato essa será uma eleição decisiva para o futuro do nosso país, mas tenho convicção de que Lula será reeleito. A pesquisa é o retrato do momento e a campanha ainda nem começou. Quando a campanha começar, nós vamos mostrar quem é quem”, declarou.
Na mesma mensagem, Lindbergh fez críticas diretas ao senador Flávio Bolsonaro, associando sua eventual eleição a retrocessos em áreas sociais e trabalhistas. “O Flávio Bolsonaro significa mais armas, mais apostas, mais milícias. Significa que o salário mínimo vai ser congelado, como foi na época do Bolsonaro. Porque aumento real é só no governo do presidente Lula”, afirmou.
O deputado também contrapôs propostas relacionadas ao mundo do trabalho. “Flávio Bolsonaro significa jornada de trabalho de 12 horas por dia, enquanto o presidente Lula quer o fim da escala 6x1. Flávio Bolsonaro significa uma outra reforma da Previdência para tirar mais direitos dos aposentados”, disse.
Ao final, Lindbergh destacou indicadores econômicos e sociais do atual governo como trunfo eleitoral. “Quando a campanha começar pra valer, a verdade vai vencer as fake news. Nós vamos mostrar o resultado do Lula da economia, mostrar que só o Lula se preocupa com a vida do povo brasileiro. Nós estamos com o menor desemprego da nossa história. A renda dos trabalhadores nunca foi tão alta. Retiramos o Brasil do Mapa da Fome e reduzimos como nunca a desigualdade”, afirmou.
Para o parlamentar, a disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro tende a favorecer o presidente. “Tenho certeza que essa candidatura do Flávio Bolsonaro não se sustenta, principalmente quando ele ficar frente à frente com um estadista, uma pessoa da estatura do presidente Lula”, concluiu.
Datafolha registra disputa acirrada
Além do empate com Flávio Bolsonaro, a pesquisa indica que Lula registra 45% contra 42% em cenários com os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), também configurando empate técnico. O resultado aponta redução da vantagem do presidente e reforça um ambiente de maior polarização na disputa eleitoral.
Segundo dados divulgados pela Folha de S.Paulo, o instituto ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre terça-feira (7) e quinta-feira (9), com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.