Lindbergh reafirma confiança em vitória de Lula na disputa presidencial após pesquisa Datafolha

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou confiança na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a divulgação de nova pesquisa Datafolha desta sábado (11), que indica empate técnico em cenários de segundo turno e maior equilíbrio na disputa eleitoral. O levantamento mostra Lula com 45% das intenções de voto, em empate com Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 46%, dentro da margem de erro.

Em publicação nas redes sociais nesta semana, Lindbergh afirmou que o cenário não altera sua avaliação sobre o resultado final da eleição. “Tem muita gente me perguntando sobre essa nova pesquisa DataFolha de hoje em que Flávio Bolsonaro aparece empatado com Lula”, escreveu.

Tem muita gente me perguntando sobre essa nova pesquisa DataFolha de hoje em que Flávio Bolsonaro aparece empatado com Lula.



De fato essa será uma eleição decisiva para o futuro do nosso país, mas tenho convicção de que Lula será reeleito. A pesquisa é o retrato do momento e a… pic.twitter.com/LENm5YzSVf — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 11, 2026

O parlamentar reconheceu o peso do momento político, mas destacou que a campanha ainda não começou oficialmente. “De fato essa será uma eleição decisiva para o futuro do nosso país, mas tenho convicção de que Lula será reeleito. A pesquisa é o retrato do momento e a campanha ainda nem começou. Quando a campanha começar, nós vamos mostrar quem é quem”, declarou.

Na mesma mensagem, Lindbergh fez críticas diretas ao senador Flávio Bolsonaro, associando sua eventual eleição a retrocessos em áreas sociais e trabalhistas. “O Flávio Bolsonaro significa mais armas, mais apostas, mais milícias. Significa que o salário mínimo vai ser congelado, como foi na época do Bolsonaro. Porque aumento real é só no governo do presidente Lula”, afirmou.

O deputado também contrapôs propostas relacionadas ao mundo do trabalho. “Flávio Bolsonaro significa jornada de trabalho de 12 horas por dia, enquanto o presidente Lula quer o fim da escala 6x1. Flávio Bolsonaro significa uma outra reforma da Previdência para tirar mais direitos dos aposentados”, disse.

Ao final, Lindbergh destacou indicadores econômicos e sociais do atual governo como trunfo eleitoral. “Quando a campanha começar pra valer, a verdade vai vencer as fake news. Nós vamos mostrar o resultado do Lula da economia, mostrar que só o Lula se preocupa com a vida do povo brasileiro. Nós estamos com o menor desemprego da nossa história. A renda dos trabalhadores nunca foi tão alta. Retiramos o Brasil do Mapa da Fome e reduzimos como nunca a desigualdade”, afirmou.

Para o parlamentar, a disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro tende a favorecer o presidente. “Tenho certeza que essa candidatura do Flávio Bolsonaro não se sustenta, principalmente quando ele ficar frente à frente com um estadista, uma pessoa da estatura do presidente Lula”, concluiu.

Datafolha registra disputa acirrada

Além do empate com Flávio Bolsonaro, a pesquisa indica que Lula registra 45% contra 42% em cenários com os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), também configurando empate técnico. O resultado aponta redução da vantagem do presidente e reforça um ambiente de maior polarização na disputa eleitoral.

Segundo dados divulgados pela Folha de S.Paulo, o instituto ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre terça-feira (7) e quinta-feira (9), com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.