Empresa da nora de Jaques Wagner recebeu R$ 12 milhões do Master

247 - A BN Financeira, empresa de Bonnie Bonilha, nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), recebeu R$ 12 milhões do banco Master entre 2022 e 2025, de acordo com a quebra de sigilo fiscal da instituição financeira enviada à CPI do Crime Organizado. A informação surge no contexto de uma nova fase da operação Compliance Zero, que mira Wagner e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, segundo Fabio Serapião, do UOL.

A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. A ofensiva faz parte das investigações sobre suspeitas de fraudes envolvendo o banco Master.

Além das buscas, também foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão. Entre elas estão a proibição de contato entre investigados, a suspensão de passaporte e o uso de monitoração eletrônica.

A nova fase da operação Compliance Zero amplia o alcance das apurações sobre a atuação do banco Master e seus vínculos com pessoas e empresas investigadas. No caso da BN Financeira, os repasses de R$ 12 milhões constam da documentação fiscal encaminhada à CPI de Crime Organizado.

Jaques Wagner, líder do governo Lula (PT) no Senado, aparece entre os alvos da operação autorizada pelo STF. Augusto Lima, empresário e ex-sócio de Daniel Vorcaro, também é alvo das diligências realizadas pela Polícia Federal.