Governador da Bahia, Jerônimo descarta impacto do caso Master no PT

247 - O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), descartou nesta sexta-feira (6) possíveis reflexos políticos do caso envolvendo o Banco Master sobre a imagem do PT e negou manter qualquer tipo de relação com empresários associados à instituição. Em entrevista a Milena Teixeira, do Metrópoles, o petista afirmou que não tem contato com Daniel Vorcaro, dono do banco, e sustentou que uma suposta conexão do PT baiano com o tema não tem relevância prática para a população.

Segundo Jerônimo, a repercussão do caso ocorre dentro do ambiente político, mas não se traduz em impacto real no cotidiano dos eleitores. Para ele, o nome de Vorcaro é praticamente desconhecido na Bahia, o que enfraqueceria qualquer tentativa de associar o partido ao episódio. “Isso acontece no ambiente da política. Se você percorrer qualquer município baiano, qualquer um, as pessoas não têm nem noção de quem é Vorcaro. Eu, por exemplo, não tenho contato, nunca tive”, declarou.

O governador também comentou a suposta ligação do PT estadual com Augusto Ferreira Lima, apontado como sócio do Banco Master e conhecido como Guga Lima, reforçando que não mantém relação pessoal com o empresário. Jerônimo argumentou que qualquer interação envolvendo o governo baiano e agentes econômicos deve ser compreendida sob a ótica institucional.

Ele afirmou que o Estado realizou uma negociação por meio de procedimentos formais e regulares, destacando que o processo seguiu regras administrativas e não se deu por vínculo pessoal. “O que houve na Bahia foi a venda, se é possível ligar esse tema. No campo pessoal, se houver amizade com alguém, trata-se de uma relação entre pessoas. Eu falo enquanto instituição. A Bahia tem tranquilidade para dizer que o que fizemos foi lançar um processo de licitação para comercializar um equipamento que, na nossa concepção, não interessava ao governo”, afirmou.

Jerônimo também disse que tem sido alvo de conteúdos falsos ou distorcidos nas redes sociais, com imagens suas associadas ao caso. Ele garantiu que não possui amizade com os envolvidos e se colocou à disposição para esclarecer qualquer questionamento. “Tenho tranquilidade ao ver, às vezes, fake news e mentiras, nas quais colocam minha foto e dizem que tenho relação. Posso afirmar que não tenho amizade; quem quiser pode procurar, verificar, forneço qualquer tipo de informação do meu telefone. Não tenho relação. E, se tiver de sentar, sentarei. Enquanto governador, tenho que dialogar com as forças econômicas e políticas”, completou.