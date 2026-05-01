Lula determina apoio federal às autoridades de Pernambuco para enfrentar os impactos das fortes chuvas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (1º) que determinou o apoio do governo federal às autoridades de Pernambuco para enfrentar os efeitos das fortes chuvas que atingem o estado. Lula fez o anúncio por meio da rede social X, antigo Twitter, e relatou conversas com lideranças políticas pernambucanas sobre a situação no estado. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

"Conversei hoje pela manhã por telefone com o ex-prefeito João Campos (PSB) e o senador Humberto Costa (PT) sobre as fortes chuvas que caem no Grande Recife e em outras regiões de Pernambuco. Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais", declarou o presidente.

Medidas do governo federal

Em seguida, Lula detalhou as ações mobilizadas pelo governo federal diante das ocorrências provocadas pelas chuvas. "O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, acionou a Defesa Civil Nacional para prestar todo suporte às cidades atingidas, inclusive com o reconhecimento da situação de emergência e o deslocamento de técnicos para a área. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou a Força Nacional do SUS no atendimento às vítimas", disse Lula.

A Região Metropolitana do Recife permanece em alerta devido às chuvas, conforme comunicado da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Foram registrados alagamentos em diferentes pontos da região, incluindo Recife, Olinda e São Lourenço da Mata.