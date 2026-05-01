Lula determina apoio federal às autoridades de Pernambuco para enfrentar os impactos das fortes chuvas
Em publicação nas redes sociais, presidente da República anunciou medidas para prestar suporte às cidades atingidas no estado
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (1º) que determinou o apoio do governo federal às autoridades de Pernambuco para enfrentar os efeitos das fortes chuvas que atingem o estado. Lula fez o anúncio por meio da rede social X, antigo Twitter, e relatou conversas com lideranças políticas pernambucanas sobre a situação no estado. As informações são do jornal Folha de São Paulo.
"Conversei hoje pela manhã por telefone com o ex-prefeito João Campos (PSB) e o senador Humberto Costa (PT) sobre as fortes chuvas que caem no Grande Recife e em outras regiões de Pernambuco. Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais", declarou o presidente.
Medidas do governo federal
Em seguida, Lula detalhou as ações mobilizadas pelo governo federal diante das ocorrências provocadas pelas chuvas. "O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, acionou a Defesa Civil Nacional para prestar todo suporte às cidades atingidas, inclusive com o reconhecimento da situação de emergência e o deslocamento de técnicos para a área. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou a Força Nacional do SUS no atendimento às vítimas", disse Lula.
A Região Metropolitana do Recife permanece em alerta devido às chuvas, conforme comunicado da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Foram registrados alagamentos em diferentes pontos da região, incluindo Recife, Olinda e São Lourenço da Mata.