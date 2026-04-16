Marcelo Uchôa recebe título de Cidadão Cearense na ALECE

247 - Marcelo Uchôa, sócio-diretor de Uchôa Advogados Associados, será homenageado nesta sexta-feira (17), às 9h, no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE), com o título de Cidadão Cearense, em reconhecimento aos serviços prestados ao estado e à sua trajetória profissional e social. A cerimônia também carrega um forte simbolismo histórico, ao resgatar vínculos interrompidos por circunstâncias políticas do passado.

A honraria foi instituída pela Lei Estadual nº 19.264, sancionada em 21 de maio de 2025, de autoria do deputado Renato Roseno (PSOL) e subscrita pela deputada Larissa Gaspar (PT). A proposta foi aprovada pelo Parlamento cearense, presidido pelo deputado Romeu Aldigueri (PSB), e sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT), conforme publicação no Diário Oficial da União em 23 de maio de 2025.

Mais do que um reconhecimento institucional, a concessão do título tem caráter simbólico ao representar uma forma de reparação histórica. Marcelo Uchôa não nasceu no Ceará devido às perseguições políticas enfrentadas por sua família durante o regime militar. Na época de seu nascimento, em 7 de outubro de 1974, seus familiares viviam na clandestinidade, em razão de ordens de prisão contra seu pai, Inocêncio Uchôa, juiz do trabalho aposentado e advogado.

O episódio marcou profundamente a trajetória do homenageado, que manteve, ao longo da vida, uma ligação com o estado cearense. A homenagem, portanto, também resgata esse vínculo histórico e afetivo, interrompido por um contexto de repressão política.

Ao comentar a homenagem, Marcelo Uchôa destacou o significado pessoal do reconhecimento: "Reparação histórica por ter sido impedido pela ditadura de nascer no estado em que devia ter nascido", afirmou ao Brasil 247.

A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV ALECE e contará com a presença de autoridades, familiares e convidados, seguida de um momento de confraternização.