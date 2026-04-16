Márcio Jerry cobra "pressão total" pelo fim da escala 6x1

247 - A campanha pelo fim da escala 6x1 ganha força no Maranhão com a atuação do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB), vice-líder do governo na Câmara, que passou a liderar a articulação política e social em defesa da proposta enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional. A iniciativa busca alterar o modelo atual de jornada e mobiliza trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais em todo o país.

A estratégia envolve tanto ações institucionais quanto engajamento popular, com destaque para a campanha “Fim da 6x1 Já!”, que pretende pressionar deputados e senadores a avançarem na tramitação da proposta.

Críticas ao modelo atual de jornada

Em manifestação nas redes sociais, Márcio Jerry associou a escala 6x1 à realidade de milhões de brasileiros. “31 milhões de brasileiros sem tempo para viver. Isso não é normal. Isso é exploração”, afirmou.

O deputado também destacou impactos diretos da jornada na saúde e na economia. “Estamos falando de milhões de pessoas presas numa rotina exaustiva, vivendo para trabalhar, sem tempo para família, para saúde, para si. E o resultado já aparece: adoecimento, afastamentos e uma economia que também sofre”, declarou.

O modelo de trabalho 6x1 — comum em setores como comércio e serviços — prevê seis dias consecutivos de trabalho seguidos por apenas um de descanso, o que tem sido alvo crescente de críticas por parte de especialistas e representantes de trabalhadores.

Disputa política no Congresso

A proposta do governo federal para alterar essa lógica enfrenta um cenário de disputa no Congresso Nacional, onde diferentes interesses econômicos e políticos influenciam o debate. De um lado, centrais sindicais e movimentos sociais defendem mudanças na jornada; de outro, setores empresariais alertam para possíveis impactos nos custos e na competitividade.

Nesse contexto, Márcio Jerry reforçou a necessidade de intensificar a mobilização popular como estratégia para acelerar a tramitação da proposta. “Agora é pressão total: vamos cobrar cada deputado e deputada”, afirmou.

Tema deve dominar agenda nacional

A discussão sobre o fim da escala 6x1 tende a se consolidar como um dos principais temas da agenda política brasileira ao longo de 2026, reunindo interesses divergentes e ampliando o debate sobre condições de trabalho, produtividade e qualidade de vida.

Com a articulação crescente no Maranhão e em outros estados, a proposta ganha visibilidade e se fortalece como uma das pautas centrais do governo federal no Congresso.