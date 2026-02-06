Marília Arraes e Humberto Costa lideram disputa ao Senado em Pernambuco, diz Datafolha

247 - A corrida pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco começa a ganhar contornos mais definidos a menos de um ano das eleições de 2026. Levantamento do Instituto Datafolha, realizado em parceria com a CBN, mostra a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) e o senador Humberto Costa (PT) na liderança das intenções de voto em todos os cenários testados.

A pesquisa Datafolha/CBN, divulgada nesta sexta-feira (6), aponta Marília com 36% e Humberto com 24% no principal recorte estimulado, abrindo vantagem sobre os demais concorrentes.

O levantamento ouviu 1.022 eleitores entre os dias 2 e 5 de fevereiro, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Na sequência do primeiro cenário, aparecem Miguel Coelho (União Brasil) e Eduardo da Fonte (PP), ambos com 18%, seguidos por Armando Monteiro (Podemos), com 12%. O ex-ministro Gilson Machado e Anderson Ferreira (PL) registram 11% cada, enquanto Silvio Costa Filho (Republicanos) marca 10%. Na parte inferior da lista, Jô Cavalcanti (PSOL) tem 3%, e Fernando Dueire (MDB) aparece com 2%.

O levantamento também indica uma taxa significativa de eleitores que ainda não definiram voto. Para a primeira vaga, 18% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 6% dizem estar indecisos. Para a segunda vaga, o índice sobe: 25% declaram voto em branco ou nulo, e 8% não souberam responder.

No segundo cenário, que exclui os nomes de Gilson Machado e Silvio Costa Filho, Marília Arraes amplia a liderança e atinge 40%. A disputa pela segunda colocação se torna mais equilibrada, com um empate técnico entre Humberto Costa (25%), Miguel Coelho (22%) e Eduardo da Fonte (20%).

Neste recorte, Armando Monteiro aparece com 14%, enquanto Anderson Ferreira registra 13%. Jô Cavalcanti marca 4%, e Fernando Dueire chega a 3%. O percentual de votos brancos e nulos é de 19%, com 6% de indecisos. Para a segunda vaga, 26% apontam branco ou nulo e 9% permanecem indecisos.

O terceiro cenário inclui Gilson Machado e Silvio Costa Filho, mas não traz os nomes de Miguel Coelho e Anderson Ferreira. Mesmo assim, Marília Arraes segue na dianteira, com 41%, e Humberto Costa aparece com 26%.

Na sequência, Eduardo da Fonte registra 22%, e Armando Monteiro chega a 16%. Gilson Machado e Silvio Costa Filho aparecem empatados com 13% cada. Jô Cavalcanti mantém 4%, e Fernando Dueire tem 3%.

Neste cenário, 19% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo para a primeira vaga, e 6% seguem indecisos. Para a segunda vaga, o índice de branco ou nulo sobe para 27%, com 9% de indecisos.

No quarto e último cenário, o Datafolha retirou os nomes de Armando Monteiro, Gilson Machado e Fernando Dueire. Ainda assim, Marília Arraes continua liderando, com 39%, enquanto Humberto Costa mantém 26%.

Miguel Coelho aparece com 22%, seguido de Eduardo da Fonte, com 21%, e Anderson Ferreira, que sobe para 16%. Silvio Costa Filho registra 12%, e Jô Cavalcanti aparece novamente com 4%.

Nesse recorte, 20% disseram que votariam em branco ou nulo para a primeira vaga, e 6% seguem indecisos. Para a segunda vaga, o índice de branco ou nulo chega a 27%, enquanto 8% não responderam.

De acordo com as informações divulgadas, a pesquisa Datafolha/CBN foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PE-09595/2026 e BR-06559/2026, garantindo validade formal para divulgação dos resultados.