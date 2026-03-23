Mendonça Filho participa de ato com Flávio Bolsonaro e sinaliza possível aproximação de Raquel Lyra com o bolsonarismo

247 - O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) deu, no domingo (22), um sinal claro sobre o rumo que pode marcar a campanha de reeleição da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), em 2026. Ao participar, na Paraíba, de um ato político com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República e adversário direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar pernambucano reforçou a leitura de que poderá atuar como elo entre o bolsonarismo e a chefe do Executivo estadual.

Mendonça, um dos principais aliados de Raquel, passou a ser visto como peça central nessa aproximação. O gesto político em João Pessoa ocorreu em meio ao avanço de movimentos que indicam maior convergência entre setores da base da governadora e o campo liderado por Flávio Bolsonaro.

No fim de fevereiro, o nome de Mendonça já havia surgido em anotações de Flávio Bolsonaro que foram vazadas à imprensa. Nos registros, o deputado federal aparecia como o pré-candidato ao Senado a ser apoiado pelo bolsonarismo em Pernambuco. Raquel Lyra, por sua vez, era apontada como possível de oferecer palanque ao filho de Jair Bolsonaro no Nordeste. Na ocasião, aliados da governadora negaram uma aproximação.

Nos últimos dias, também ganharam força informações de bastidores sobre uma possível migração de Mendonça para o PL. No evento realizado em João Pessoa, o deputado pernambucano participou justamente de uma movimentação parecida protagonizada pelo senador Efraim Filho, que deixou o União Brasil para se filiar ao PL, partido de Flávio Bolsonaro.

O avanço dessa articulação ocorre num momento em que Raquel Lyra enfrenta limitações para montar sua estratégia ao Senado. Com Marília Arraes (PDT) e Silvio Costa Filho (Republicanos) mantendo aliança com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a governadora pode acabar recorrendo a Mendonça Filho para compor uma das duas vagas de sua chapa. Apesar disso, a tendência é que a governadora busque o discurso de que o debate é sobre Pernambuco e usar a boa relação com o presidente Lula como justificativa.

Mesmo que esse desenho não seja formalizado de imediato e Mendonça dispute a reeleição para a Câmara dos Deputados, o papel do aliado já se projeta como uma conexão direta entre o grupo de Raquel e setores do bolsonarismo. Nesse contexto, perde força a tese de que a governadora poderia caminhar para apoiar Lula em troca de uma posição neutra do presidente na disputa pelo Governo de Pernambuco.