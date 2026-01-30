"Preto é praga da humanidade": e-mail racista expõe indicado de Raquel Lyra

247 - E-mails trocados em 2012, no contexto do Dia Internacional da Mulher, revelam declarações de teor racista e misógino atribuídas ao advogado Yuri Coriolano, recém-nomeado para a presidência da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI), órgão responsável pela regulação do transporte intermunicipal no estado. As mensagens vieram a público após a nomeação feita pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), neste mês de janeiro, e trazem afirmações explícitas de cunho discriminatório, informa o portal Vero Notícias.

As mensagens, obtidas pelo veículo, teriam sido enviadas por Coriolano a colegas de faculdade há mais de uma década. Entre os trechos mais graves identificados nos e-mails está a afirmação literal: “preto é a praga da humanidade”. O conteúdo também inclui expressões misóginas, segundo a apuração do portal, reforçando o caráter ofensivo e discriminatório das comunicações.

Yuri Coriolano foi nomeado para o comando da EPTI em 21 de janeiro. O órgão estatal é responsável pela regulação e fiscalização do transporte intermunicipal em Pernambuco, função estratégica para a mobilidade no estado. A revelação das mensagens gerou questionamentos sobre a adequação do advogado ao cargo, diante do histórico exposto.

De acordo com a legislação brasileira, manifestações de cunho racista se enquadram como crime inafiançável e imprescritível. A divulgação dos e-mails reacendeu o debate público sobre critérios de nomeação para cargos de direção na administração estadual e sobre a necessidade de apuração rigorosa de condutas incompatíveis com o exercício de funções públicas.