PT encaminha chapa ao Senado na Bahia com Jaques Wagner e Rui Costa após ruptura no PSD

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu a composição da chapa ao Senado na Bahia com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ambos devem integrar o palanque do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que deverá disputar a reeleição no estado. A consolidação da chapa ocorreu após o senador Ângelo Coronel anunciar sua saída do Partido Social Democrático (PSD), movimento que marcou o rompimento político com os petistas.

Segundo o SBT News, Ângelo Coronel foi preterido na formação da chapa majoritária e, a partir disso, passou a buscar uma aliança com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), pré-candidato da oposição ao governo da Bahia. De acordo com informações da própria articulação política, o PT tentou manter Ângelo Coronel na base governista.

Entre as propostas apresentadas estavam a vaga de suplente de Jaques Wagner e a indicação do deputado federal Diego Coronel (PSD-BA), filho do senador, para a vice na chapa de Jerônimo Rodrigues. As negociações, no entanto, não avançaram.

Ruptura atinge relação entre Coronel e Otto Alencar

O rompimento de Ângelo Coronel também atingiu a relação com o senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia e um dos principais aliados do PT no estado. Apesar da crise interna, Otto afirmou em diferentes ocasiões que o PSD manteria apoio às reeleições do presidente Lula (PT) e do governador Jerônimo, mesmo sem Coronel na disputa ao Senado pela base governista.

Nesta linha, Otto Alencar se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto na noite de segunda-feira (2) para tratar do cenário político na Bahia e das consequências do rompimento.

Chapa busca fortalecer votação de Lula e Jerônimo no estado

Internamente, o PT avalia que a chapa formada por Jaques Wagner e Rui Costa possui maior densidade eleitoral para fortalecer a campanha de Jerônimo Rodrigues e contribuir para a manutenção ou ampliação da votação de Lula no estado. Na eleição de 2022, Lula obteve 72% dos votos válidos na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, alcançando uma diferença de 3,7 milhões de votos em relação a Jair Bolsonaro.