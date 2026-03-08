Rafael Fonteles define chapa e descarta acordo com Ciro Nogueira

247 - O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), considerado favorito à reeleição, decidiu estruturar sua chapa para as próximas eleições estaduais sem qualquer composição com o senador Ciro Nogueira (PP). A definição inclui a escolha de aliados do próprio campo político e a rejeição explícita de negociações com o parlamentar, segundo a Folha de São Paulo.

Ciro Nogueira chegou a procurar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim de 2025 para propor um acordo político no estado. A iniciativa sugeria que o senador apoiaria informalmente um novo mandato de Fonteles em troca de um cenário que facilitasse sua tentativa de reeleição ao Senado.

A proposta, no entanto, não prosperou entre aliados do governador. Integrantes do grupo político de Fonteles interpretaram o movimento como reflexo da preocupação de Nogueira com o cenário eleitoral no Piauí, especialmente diante da elevada popularidade do presidente Lula no estado.

Mesmo com leve recuo recente, levantamentos internos da gestão petista indicam que a aprovação de Lula permanece acima de 75% entre os piauienses, fator considerado decisivo na configuração das alianças locais.

Com a estratégia definida, a chapa de Rafael Fonteles ao governo deverá ser composta exclusivamente por integrantes do PT. O ex-secretário de Educação Washington Bandeira, também filiado ao partido, foi escolhido para ocupar o posto de vice na disputa.

Para as duas vagas ao Senado, a composição deve contemplar partidos aliados. O senador Marcelo Castro (MDB) deve disputar a renovação do mandato, enquanto o deputado federal Júlio César (PSD), o mais votado do estado na última eleição para a Câmara, é apontado como o segundo nome da chapa.