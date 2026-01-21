Rogério Marinho abre mão de disputar governo do RN e entra na campanha de Flávio Bolsonaro

247 - O senador Rogério Marinho (PL-RN) anunciou que desistiu de sua candidatura ao governo do Rio Grande do Norte para assumir um papel estratégico na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A decisão foi comunicada por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (21), na qual Marinho afirma que deixa o projeto estadual para se dedicar à articulação nacional da direita nas eleições de 2026.

Segundo o parlamentar, a mudança de planos ocorre em atendimento a um pedido direto de Jair Bolsonaro (PL), líder político do grupo. No texto, Rogério Marinho afirma que sua escolha está ligada ao objetivo de enfrentar o PT no pleito presidencial. “Abro mão da minha candidatura e do sonho de governar o Rio Grande do Norte para me somar à luta de milhões de brasileiros que compreenderam que derrotar o PT é uma necessidade histórica para salvar o Brasil”, declarou o senador.

Na mesma nota, Marinho reforça que sua atuação na campanha de Flávio Bolsonaro está alinhada ao projeto político defendido por Bolsonaro. “Atendo a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para me somar à luta de seu filho, Flávio, para resgatar o Brasil”, afirmou. Em outro trecho, ele destacou o vínculo político com o ex-mandatário: “A gratidão, a solidariedade e a lealdade a Bolsonaro e ao que ele representa definem a minha decisão”.

A saída de Rogério Marinho da disputa pelo governo potiguar acontece em um momento de intensa movimentação política no estado. O Rio Grande do Norte terá, além da eleição geral, um processo específico para a escolha de um governador em mandato-tampão, previsto para ocorrer após o prazo de desincompatibilização, em abril. A expectativa é que a governadora Fátima Bezerra (PT) deixe o cargo para disputar outro posto eletivo, o que acelera o calendário político local.