Temporais levam 27 cidades de Pernambuco à emergência

247 - O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 cidades atingidas pelas fortes chuvas que castigam o estado. O decreto, válido por 180 dias, permite acelerar ações de socorro, ampliar a assistência às famílias atingidas e formalizar pedidos de apoio e recursos ao Governo Federal.As informações foram publicadas pela CNN Brasil, em reportagem de Rafael Saldanha, neste domingo

Segundo o levantamento divulgado, os temporais já provocaram seis mortes em Pernambuco e mobilizaram equipes estaduais e federais em ações de resgate, acolhimento e apoio humanitário.

Resposta emergencial

A medida adotada pelo governo estadual busca dar mais agilidade às ações emergenciais nos municípios afetados. Com o reconhecimento da situação de emergência, o estado pode intensificar medidas de assistência imediata, organizar a recuperação das áreas atingidas e solicitar recursos federais para enfrentar os impactos das chuvas.

As operações seguem de forma integrada, com atuação em resgates, acolhimento de desabrigados e distribuição de itens essenciais. Entre os materiais enviados às cidades atingidas estão colchões, lençóis, kits de higiene e kits de limpeza.De acordo com os dados informados, o Corpo de Bombeiros já realizou o resgate de 807 pessoas. A Defesa Civil estadual contabiliza 1.601 desabrigados e 1.389 desalojados. Ao todo, o governo de Pernambuco destinou aos municípios afetados 1.354 colchões, 2.158 lençóis, 504 kits de limpeza e 404 kits de higiene.

Mortes causadas pelas chuvas

Pernambuco já registrou seis mortes em decorrência dos temporais. No Recife, duas vítimas eram mãe e filho e morreram após um deslizamento de terra. A capital pernambucana também contabilizou outras três mortes. Em São Lourenço da Mata, uma pessoa morreu em razão das chuvas.A situação mantém as equipes de resposta mobilizadas em diferentes regiões do estado. O trabalho inclui o atendimento às famílias, a retirada de moradores de áreas de risco e o suporte aos municípios que enfrentam alagamentos, deslizamentos e danos estruturais.

Cidades em situação de emergênciaA lista de municípios incluídos no decreto reúne cidades da Região Metropolitana do Recife e de outras áreas atingidas pelos temporais. Estão em situação de emergência Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão.

Com o decreto, as prefeituras podem contar com maior rapidez na execução de medidas emergenciais e na articulação com o estado e a União. A prioridade, segundo as ações em curso, é garantir proteção, assistência e condições mínimas de recuperação às comunidades atingidas.

Atuação federal

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou que a Defesa Civil Nacional reforçou o acompanhamento da situação no Nordeste. As fortes chuvas atingem a região desde sexta-feira.

No sábado, integrantes da Defesa Civil Nacional estiveram no Recife para uma reunião com forças de resposta do governo estadual e de municípios atingidos. A atuação federal ocorre em articulação com as equipes locais, diante da necessidade de monitoramento contínuo e apoio às áreas mais afetadas pelos temporais.