Uma pessoa morre e 113 passam mal por suspeita de intoxicação alimentar na Paraíba

247 - Uma mulher morreu e outras 113 pessoas precisaram de atendimento médico na cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba, após consumirem pizza em um restaurante local. O caso, registrado nesta terça-feira (17), configura um dos episódios mais graves de intoxicação alimentar coletiva já registrados no município e mobilizou autoridades sanitárias do estado. Os relatos foram publicados no Portal G1.

A vítima fatal foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos. Segundo informações divulgadas pelo Hospital Regional de Pombal, ela chegou à unidade com um quadro clínico que incluía diarreia, vômitos e dor abdominal — sintomas diretamente associados à ingestão de alimento contaminado.

Em nota oficial, o hospital detalhou a gravidade do estado em que a paciente se encontrava. "A paciente apresentou rápida evolução clínica, sendo prontamente assistida pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado geral gravíssimo, com sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave", informou a unidade.

Os atendimentos foram distribuídos entre duas unidades de saúde do município. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pombal registrou 40 casos até a manhã desta terça-feira, todos com sintomas relacionados à intoxicação. O Hospital Regional, por sua vez, recebeu outras 74 pessoas — 36 delas no domingo (15) e 38 na segunda-feira (16) —, totalizando 114 atendimentos vinculados ao surto.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o perfil clínico dos pacientes era semelhante em praticamente todos os casos: náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar generalizado, sintomas típicos de contaminação por alimento impróprio para consumo.

Diante da gravidade do episódio, uma equipe da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) foi deslocada até Pombal para realizar vistoria no estabelecimento responsável pelo fornecimento das pizzas. O restaurante foi interditado pelas autoridades sanitárias, e as investigações para identificar a origem da contaminação seguem em andamento.