Polícia pede prisão de sócios após intoxicação em academia de SP

247 - A Polícia Civil de São Paulo pediu o indiciamento e a prisão temporária dos sócios de uma academia localizada na Zona Leste da capital paulista, onde ao menos seis pessoas foram intoxicadas durante uma aula de natação. Delegado responsável pela apuração, Alexandre Bento afirmou em entrevista à CBN que três sócios foram indiciados por homicídio. A intoxicação resultou na morte de uma professora de 27 anos após a inalação de gás tóxico liberado na piscina.

Os investigados são os irmãos Cesar Bertolo Cruz e Celso Bertolo Cruz, além de Cezar Miquelof Terração, todos apontados como sócios da rede. O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens de uma câmera de segurança, que registrou o momento em que a professora passa mal logo após sair da piscina. A gravação passou a integrar o conjunto de evidências analisadas pela polícia para esclarecer as circunstâncias da intoxicação e as responsabilidades dos administradores do estabelecimento.

A vítima fatal foi identificada como Juliana Faustino, que morreu depois de inalar o gás tóxico liberado no ambiente da piscina. Outras pessoas também foram atingidas durante a aula, e parte delas precisou de atendimento hospitalar.

Segundo a Polícia Civil, três vítimas seguem internadas. Entre elas está Vinícius de Oliveira, marido de Juliana, que estava com a esposa no momento da intoxicação. Ele permanece em estado grave, mas apresenta evolução considerada positiva.

Ainda de acordo com as informações repassadas pela investigação, Vinícius está acordado, consciente e tem ciência do que ocorreu. A condição clínica dele continua sendo monitorada, enquanto a polícia avança na responsabilização dos envolvidos.

Com o pedido de prisão temporária e o indiciamento dos sócios, o caso entra em uma nova etapa, com foco na análise das condições de segurança do local e na apuração das circunstâncias que levaram à liberação do gás tóxico durante a atividade de natação.