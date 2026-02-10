Professor alerta para gás tóxico fatal após morte de mulher por mistura de produtos de piscina

247 - Professor de química da Universidade de São Paulo (USP), Reinaldo Basito afirmou que o uso equivocado e o excesso de produtos químicos na piscina podem liberar gás cloro, altamente tóxico. O docente fez o alerta depois que seis pessoas ficaram intoxicadas por produtos químicos em uma piscina da academia C4 Gym, no Parque São Lucas, Zona Leste da cidade de São Paulo. O caso resultou na morte de Juliana Faustino, de 27 anos.

A mistura não foi jogada na piscina, mas liberou gases tóxicos no ambiente. A academia foi interditada por funcionar sem alvará. “A principal via que o gás cloro atinge o organismo é via respiratória. A gente inala o gás, aí, nas nossas mucosas, quando entra em contato com a água do corpo, ele vira uma mistura de dois ácidos, ácido clorídrico e ácido hipocloroso”, continuou o professor durante entrevista ao Portal Uol.

Conforme o analista, “o ácido hipocloroso é parecido com o componente que tem na água sanitária”. “É como se você inalasse água sanitária. Isso agride violentamente todas as mucosas e o sistema respiratório. Eu analiso esse caso acreditando que tenha sido uma combinação de manipulação equivocada com excesso de produtos. Os produtos químicos para tratamento de piscina, se eles forem utilizados, de acordo com as instruções, eles são bastante seguros”, disse.

“Se eles forem manipulados de maneira errada, se você misturar produtos inadequados entre si, o hipoclorito de cálcio, que é o cloro da piscina, com um redutor de alcalinidade, por exemplo, ele vai gerar gás cloro, que é um gás extremamente tóxico. Isso pra mim é inédito. Eu nunca tinha ouvido falar. É uma situação que é difícil de acontecer, muito difícil. Os erros têm que ser muito grandes pra que isso aconteça”.

De acordo com o professor, “existe uma certa tolerância de concentrações de cloro, existe uma certa tolerância de mistura de reagentes”. “Pra chegar numa concentração de cloro que cause morte precisa ter havido um erro bastante grande. Então, precisa haver um profissional que entenda de química para supervisionar esse tratamento, exatamente para evitar esse tipo de coisa”.