ALMG vota reconhecimento do carnaval de BH como patrimônio imaterial de Minas

247 - O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vota nesta terça-feira (10), a partir das 14h, o Projeto de Lei (PL) 1.509/20, que reconhece o Carnaval de Belo Horizonte como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial de Minas Gerais. A proposta é de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) e está na pauta para análise em 2º turno.

O texto já passou por votação em 1º turno, quando foi aprovado, e recebeu parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Cultura, o que abriu caminho para a deliberação final em plenário.

A votação ocorre em meio a discussões recentes sobre os rumos do Carnaval da capital mineira, especialmente após a aprovação, em 1º turno no município, de uma proposta que prevê restrições à presença de crianças na festa. Para Beatriz Cerqueira, o projeto estadual segue direção oposta.

“Recentemente, foi aprovado no município, em 1º turno, um projeto que impõe restrições à presença de crianças na festa. Em sentido oposto, o nosso projeto reconhece o caráter de expressão cultural, histórico e social do Carnaval de BH, reafirmando seu valor cultural e econômico para Minas Gerais”, declarou a parlamentar.

O debate ganha força diante do crescimento acelerado da festa nos últimos anos. Em 2025, o Carnaval de Belo Horizonte registrou números considerados expressivos, reunindo mais de 6 milhões de foliões e contando com 258 blocos de rua cadastrados. O impacto econômico também foi relevante: segundo os dados citados no material, o evento movimentou R$ 1,2 bilhão na economia local e gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

A expectativa para 2026 é de uma edição ainda maior, reforçando o papel do Carnaval como um dos principais eventos culturais e turísticos de Minas Gerais. Com a votação desta terça-feira (10), a ALMG poderá consolidar o reconhecimento oficial da festa como patrimônio imaterial, fortalecendo sua proteção e valorização no âmbito estadual.